Планы врага, вооружение новых бригад, свое производство БК. Зеленский провел заседание Ставки
Обсудили многое
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Президент Украины Владимир Зеленский озвучил итоги очередного заседания Ставки Верховного Главнокомандующего от 21 апреля:
"На заседании Ставки проанализировали актуальную ситуацию на всех участках фронта. Заслушали Буданова – знаем обо всех планах врага в ближайший период. Разрабатываем еще более качественную схему распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям, особое внимание здесь – новым бригадам".
"Также обсуждали вопросы налаживания производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями. С каждым днем становимся сильнее. Слава Украине!"
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Источник:t.me/V_Zelenskiy_official
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