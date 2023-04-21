Планы врага, вооружение новых бригад, свое производство БК. Зеленский провел заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил итоги очередного заседания Ставки Верховного Главнокомандующего от 21 апреля:

"На заседании Ставки проанализировали актуальную ситуацию на всех участках фронта. Заслушали Буданова – знаем обо всех планах врага в ближайший период. Разрабатываем еще более качественную схему распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям, особое внимание здесь – новым бригадам".

"Также обсуждали вопросы налаживания производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями. С каждым днем становимся сильнее. Слава Украине!"