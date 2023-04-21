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Планы врага, вооружение новых бригад, свое производство БК. Зеленский провел заседание Ставки

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Планы врага, вооружение новых бригад, свое производство БК. Зеленский провел заседание Ставки

Getty Images_

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Президент Украины Владимир Зеленский озвучил итоги очередного заседания Ставки Верховного Главнокомандующего от 21 апреля:

"На заседании Ставки проанализировали актуальную ситуацию на всех участках фронта. Заслушали Буданова – знаем обо всех планах врага в ближайший период. Разрабатываем еще более качественную схему распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям, особое внимание здесь – новым бригадам".

"Также обсуждали вопросы налаживания производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями. С каждым днем становимся сильнее. Слава Украине!"

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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Источник:
t.me/V_Zelenskiy_official

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