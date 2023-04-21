Столтенберг подтвердил, что Украина со временем присоединится к НАТО. Орбан уже отреагировал
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался относительно будущего Украины в НАТО
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Все члены НАТО согласились, что Украина со временем станет членом альянса, но сейчас основное внимание уделяется обеспечению победы страны над Россией, заявил 21 апреля Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время посещения авиабазы США Рамштайн, что в Германии. Об этом сообщает reuters.com.
Выступая перед заседанием контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе, он также сказал журналистам, что после окончания войны в Украине Киев должен иметь "силы сдерживания, чтобы предотвратить новые атаки".
На это заявление неоднозначно отреагировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, спросив "Что?!"
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