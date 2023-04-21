Система ПВО рашистов перевернулась посреди дороги в оккупированном Мелитополе - ФОТО

Во временно оккупированном Мелитополе техника, перевозившая систему ПВО, перевернулась посреди дороги.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Полчаса назад вражеская техника, перевозившая систему ПВО, не вписалась в поворот: перевернулась на дороге по проспекту Богдана Хмельницкого - в самом центре пока оккупированного Мелитополя", - говорится в сообщении.

Он также обнародовал фото последствий.