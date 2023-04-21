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Система ПВО рашистов перевернулась посреди дороги в оккупированном Мелитополе - ФОТО

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А нам еще потом дороги ремонтировать

Система ПВО рашистов перевернулась посреди дороги в оккупированном Мелитополе - ФОТО

фото из соцсетей

Новина українською

Во временно оккупированном Мелитополе техника, перевозившая систему ПВО, перевернулась посреди дороги.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Полчаса назад вражеская техника, перевозившая систему ПВО, не вписалась в поворот: перевернулась на дороге по проспекту Богдана Хмельницкого - в самом центре пока оккупированного Мелитополя", - говорится в сообщении.

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Он также обнародовал фото последствий.

Система ПВО рашистов перевернулась посреди дороги в оккупированном Мелитополе - ФОТО - изображение 1
Система ПВО рашистов перевернулась посреди дороги в оккупированном Мелитополе - ФОТО - изображение 2
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В статье: война с россией Иван Федоров
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