Буданова "заочно арестовали" в РФ. "Мне приятно", - отреагировал глава ГУР
На России своя атмосфера
Фото – Віталій Носач, РБК-Україна
Российский суд заочно арестовал главу Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова по делу о "теракте" на Керченском мосту, планируют объявили в международный розыск.
Об этом сообщают российские СМИ.
Решение вынес Лефортовский суд Москвы. ФСБ обвиняет Буданова в организации террористического сообщества, незаконном обороте оружия и терроризме (ч. 1 ст. 205.4, ч. 1 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).
Российское государственное агентство ТАСС уточняет, что Буданова заочно арестовали по делу о "теракте на Керченском мосту". Следственный комитет РФ будет инициировать его объявление в международный розыск.
Сам же Буданов в комментарии "Украинской правде" уже отреагировал на свой «заочный арест».
"Вы знаете, сколько времени уже работаю и как-то неудобно было, что по мне никаких решений там не было. Мне приятно. Это хороший показатель нашей работы, обязуюсь работать еще лучше", - сказал глава украинской ГУР
Напомним, что в октябре прошлого года ФСБ России совместно со Следственным комитетом РФ заявили, что организатором "теракта" на Керченском мосту якобы были Главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.
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