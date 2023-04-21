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Зеленский: Мэр Парижа подтвердила, что не видит места для представителей РФ на ОИ-2024

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Президент провел рабочую встречу с мэром Парижа

Зеленский: Мэр Парижа подтвердила, что не видит места для представителей РФ на ОИ-2024

president.gov.ua

Новина українською

В четверг, 20 апреля, в рамках Международного саммита городов и регионов президент Украины Владимир Зеленский встретился с мэром Парижа Анн Идальго, которая в очередной раз подтвердила, что не видит места для представителей государства-агрессора на Олимпийских играх 2024 года.

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"Встретился с мэром Парижа Анн Идальго. Имел честь вручить ей специальное отличие Украины для столицы Франции, отличие города-спасителя. Париж стал одним из самых больших центров силы для Украины в Европе – во всех смыслах. Хочу особо отметить помощь в защите нашей энергетики. Именно в столице Франции прошла конференция формата, как ее назвали, "энергетический Рамштайн". Париж аккумулировал для Украины значительную поддержку оборудованием для энергетики, оказывает социальную и гуманитарную поддержку. Я благодарю всех французов, всех парижан, Президента Франции Макрона за неизменное внимание к Украине, за лидерство. А особенно хочу отметить абсолютно принципиальную и такую созвучную украинской позицию госпожи мэра Парижа по защите олимпийского движения от российской идеологизации, от пропаганды.

Очевидно, что государство-террорист будет делать все, чтобы оправдать себя через спорт или использовать международное олимпийское движение в поддержку своей агрессии. Именно поэтому важно, чтобы, пока идет агрессия, у российского государства не было никакого доступа к спортивным, олимпийским площадкам. В частности, в парижскую площадку – именно этот город будет принимать Олимпиаду 2024 года. Госпожа мэр Парижа сегодня еще раз подтвердила, что не видит места для представителей государства-агрессора в Париже, пока продолжается агрессия. Это четкий, важный сигнал, спасибо за него. Было бы хорошо, чтобы именно такие сигналы слышали в Международном олимпийском комитете, где пока, к сожалению, личная выгода отдельных бюрократов преобладает над олимпийскими принципами", – сказал Зеленский.

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В статье: Олимпиада-2024 Владимир Зеленский
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Источник:
Zelenskiy/Official

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