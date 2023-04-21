Папа Римский: Олимпиада может дать возможность через спорт засвидетельствовать настоящее проявление братства
Епископ Рима призвал католиков во Франции найти способы помочь интегрировать людей
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Папа Римский Франциск направил послание французским католикам и призвал их принять участие волонтерами в Олимпиаде-2024.
Франциск выразил надежду, что Олимпийские игры могут стать "поводом для глубокой и плодотворной встречи между людьми из всех слоев общества, принадлежащих к разным народам, культурам и религиям".
Также Франциск в своем послании заявил, что приветствовать людей со всего мира во Франции на Играх должно быть "радостью", а также "ответственностью". Он пригласил католиков во Францию объединить усилия, чтобы сделать это событие положительным опытом для всех.
"Вас пригласят стать волонтерами, открывать свои церкви, школы и дома. Прежде всего откройте свои сердца. Через безвозмездность, щедрость приема и преданность вы будете свидетельствовать о Христе, который живет в вас и делится с вами своей радостью", - написал Папа.
Он призвал католиков во Франции найти способы помочь интегрировать "людей с ограниченными возможностями, бедных и маргинализированных слоев населения в этот прекрасный праздник спорта".
Папа выразил надежду, что Олимпийские игры 2024 года "могут дать возможность через спорт засвидетельствовать настоящее проявление братства, в котором мир очень нуждается".
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