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Папа Римский: Олимпиада может дать возможность через спорт засвидетельствовать настоящее проявление братства

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Епископ Рима призвал католиков во Франции найти способы помочь интегрировать людей

Папа Римский: Олимпиада может дать возможность через спорт засвидетельствовать настоящее проявление братства

Getty Images

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Папа Римский Франциск направил послание французским католикам и призвал их принять участие волонтерами в Олимпиаде-2024.

Франциск выразил надежду, что Олимпийские игры могут стать "поводом для глубокой и плодотворной встречи между людьми из всех слоев общества, принадлежащих к разным народам, культурам и религиям".

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Также Франциск в своем послании заявил, что приветствовать людей со всего мира во Франции на Играх должно быть "радостью", а также "ответственностью". Он пригласил католиков во Францию объединить усилия, чтобы сделать это событие положительным опытом для всех.

"Вас пригласят стать волонтерами, открывать свои церкви, школы и дома. Прежде всего откройте свои сердца. Через безвозмездность, щедрость приема и преданность вы будете свидетельствовать о Христе, который живет в вас и делится с вами своей радостью", - написал Папа.

Он призвал католиков во Франции найти способы помочь интегрировать "людей с ограниченными возможностями, бедных и маргинализированных слоев населения в этот прекрасный праздник спорта".

Папа выразил надежду, что Олимпийские игры 2024 года "могут дать возможность через спорт засвидетельствовать настоящее проявление братства, в котором мир очень нуждается".

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В статье: Папа Римский война с россией Олимпиада-2024
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Источник:
Vatican News

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