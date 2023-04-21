Палкин: Не будем наивными. Спортсмены РФ будут представлять свою страну, даже не неся ее флаг

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказался относительно рекомендаций МОК по возвращению россиян и белорусов в международный спорт.

- Я очень против этого возвращения. Я не понимаю, как найти согласие с людьми, которые приехали в страну, чтобы убивать, насиловать и грабить людей, а также разрушать инфраструктуру.

Спортсмены, выступающие против войны, становятся ее побочными жертвами. Если российский спортсмен выразит свое несогласие с войной, на следующий день он должен будет покинуть свою страну и больше не сможет участвовать в малейшей конкуренции.

Итак, все молчат, и в этом контексте молчание – это акт поддержки. Не будем наивными. Спортсмены будут представлять свою страну, даже не неся ее флаг. Необходимо остановиться с аполитичною природой спорта. Спорт по своей сути политический, и Россия воспользуется малейшей уступкой в своих интересах.

Нам не нужно ничего отдавать. Если бы демократический мир в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, резко отреагировал, сейчас бы ничего не было. Но мы позволили этому произойти. Международное сообщество никак не отреагировало. ФИФА организовала свой чемпионат мира в России, как ни в чем не бывало.

Итак, Путин почувствовал свободу сделать следующий шаг. Теперь я спрашиваю: какой следующий шаг после Украины? Не повторяйте ошибки.

- Когда мы сможем реинтегрировать российских и белорусских спортсменов?

- Конечно, не до тех пор, пока продолжается война. Как только она закончится, каждый сможет представить свои аргументы, мы обсудим, — сказал Палкин в видеоинтервью для Le Temps.