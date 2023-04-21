  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. 11-й Рамштайн. Первые итоги очередной встречи союзников Украины
В тренде

11-й Рамштайн. Первые итоги очередной встречи союзников Украины

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

В Германии состоялась очередная встреча в формате Рамштайн

11-й Рамштайн. Первые итоги очередной встречи союзников Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня 21 апреля, в Германии состоялась очередная встреча в формате "Рамштайн".

Все подробности 11-й встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" попытались собрать в данном материале.

Читайте такжеNASAMS, LOGFAS, защита неба и многое другое. Резников – об итогах Рамштайна

Глава Пентагона Ллойд Остин и генерал США Марк Милли провели брифинг по результатам "Рамштайна".

Что сказал Остин:

  • Участники "Рамштайна" поддержали выделить Украине амуниции для противовоздушной обороны.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о ситуации на фронте и союзники понимают, что будет в ближайшие месяцы.
  • Приоритет для Украины сейчас - наземные системы ПВО, чтобы обеспечить защиту от российских массированных атак.

Что сказал Милли:

  • Украина получила 55 млрд долларов помощи от союзников. Сотни танков и бронемашин.
  • Союзники будут проводить тренинги для танкистов, а также тренинги для систем ПВО.
  • Союзники разрабатывают следующий пакет в рамках преданности Украине.
  • Россия продолжает платить огромную цену за свою войну. Их военные не мотивированы, у них плохое лидерство и боевой дух, а также дисциплина.
  • Партнеры и союзники готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
  • Истребители F-16 вопрос политики, но мы говорим о контроле над воздухом и сейчас партнеры делают ставку на ПВО.

Что известно на данный момент

  • Участники коалиции встретились на одноименной авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Германии. Встреча состоялась почти в годовщину первого "Рамштайна" (26 апреля 2022 года, - ред.)
  • в Пентагоне анонсировали "практическую" дискуссию о насущных потребностях нашей страны;
  • президент Украины Владимир Зеленский призвал к основательным решениям, чтобы выиграть больше времени для мира и обеспечить наших защитников всем необходимым вооружением;
  • по словам члена комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, Украина ожидает решения вопроса с получением систем ПВО и первых шагов по передаче истребителей;
  • недавно премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел переговоры с Остином во время которых призвал начать поставки западных истребителей F-16.
  • по словам Остина, во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины будут затронуты три ключевых вопроса: ПВО, боеприпасы и средства поддержки;
  • министр обороны Украины Алексей Резников, после двусторонних переговоров с главой Пентагона, отметил, что последствия достигнутых договоренностей почувствует враг;
  • генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что дискуссия по истребителям F-16 для Украины продолжается. В то же время вопрос поднимут во время встречи "Рамштайн".
По теме
yellow-arrow
Одного священника УПЦ МП удалось обменять на 28 украинских военнопленных
yellow-arrow
Зеленский: Активно готовим новые бригады и подразделения, которые еще проявят себя на фронте
yellow-arrow
Палкин: Не будем наивными. Спортсмены РФ будут представлять свою страну, даже не неся ее флаг
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Марк Милли Ллойд Остин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
РБК-Украина

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде