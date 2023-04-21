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Одного священника УПЦ МП удалось обменять на 28 украинских военнопленных

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Такую информацию дает глава СБУ Василий Малюк

Одного священника УПЦ МП удалось обменять на 28 украинских военнопленных

СБУ

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Одного из священников УПЦ МП, уличенных в коллаборациоизме, Украина обменяла на 28 украинских военнослужащих.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Малюк напомнил, что начиная с 2022 года возбуждены уголовные производства в отношении 61 священнослужителя. В общей сложности суды уже вынесли 7 приговоров в отношении отдельных клириков, вставших на сторону врага.

По словам главы СБУ, двое священников УПЦ МП были переданы по обмену.

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"И хочу подчеркнуть, что враг очень ценит своих агентов в рясах – да, одно такое лицо обменяли на 28 украинских военнослужащих", - добавил Малюк.

По данным СМИ, речь идет о cвященнике УПЦ МП Андрее Павленко из Лисичанска, приговоренного за государственную измену к 12 годам, которого 14 декабря 2022 года украинская сторона обменяла в том числе на американского активиста. Тогда обменянного церковника встречал лично глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Малюк также сообщил, что по материалам СБУ прекращено гражданство Украины 19 священникам УПЦ МП.

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В статье: война с россией Василий Малюк
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