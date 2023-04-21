Одного священника УПЦ МП удалось обменять на 28 украинских военнопленных
Такую информацию дает глава СБУ Василий Малюк
СБУ
Одного из священников УПЦ МП, уличенных в коллаборациоизме, Украина обменяла на 28 украинских военнослужащих.
Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Малюк напомнил, что начиная с 2022 года возбуждены уголовные производства в отношении 61 священнослужителя. В общей сложности суды уже вынесли 7 приговоров в отношении отдельных клириков, вставших на сторону врага.
По словам главы СБУ, двое священников УПЦ МП были переданы по обмену.
"И хочу подчеркнуть, что враг очень ценит своих агентов в рясах – да, одно такое лицо обменяли на 28 украинских военнослужащих", - добавил Малюк.
По данным СМИ, речь идет о cвященнике УПЦ МП Андрее Павленко из Лисичанска, приговоренного за государственную измену к 12 годам, которого 14 декабря 2022 года украинская сторона обменяла в том числе на американского активиста. Тогда обменянного церковника встречал лично глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Малюк также сообщил, что по материалам СБУ прекращено гражданство Украины 19 священникам УПЦ МП.
Популярное сейчас
- Заря вышла на второе место в турнирной таблице. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Мощный взрыв на перекрестке. Появилось видео момента падения российской бомбы в Белгороде
- В Британии рассказали об очередной ИПСО россиян. В ISW объяснили, почему враг сохраняет КПП между РФ и оккупированными территориями
- ВСУ ликвидировали лейтенанта Псковской дивизии, который был членом сборной по карате
- Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО
Новости по теме
- 11:17 Украинские "Мы достанем их из-под земли". Зеленский, СБУ и ОП отреагировали на зверскую казнь россиянами украинского солдата
- 10:36 Украинские СБУ сообщила о подозрении экс-боссам ГП Антонов, чьи действия привели к уничтожению Мрії
- 11:36 Украинские Верховная Рада назначила Василия Малюка главой СБУ и Игоря Клименко главой МВД