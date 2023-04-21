Зеленский: Активно готовим новые бригады и подразделения, которые еще проявят себя на фронте
Традиционное обращение президента
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 21 апреля.
"Провел сегодня Ставку. Докладывали генералы Сырский, Тарнавский, главком, руководитель ГУР, представители Правительства. Постоянно и очень внимательно анализируем ход боевых действий, самые горячие и потенциально опасные направления.
Передовая – приоритет номер один. Активно готовим новые бригады и подразделения, которые еще проявят себя на фронте. Вопросы их обеспечения, тренировки, интеграции в общий План обороны. Каждый раз на заседаниях Ставки прибавляем важные детали.
Все в Украине должны понимать, что главной задачей государства является деоккупация наших территорий, возвращение наших земель и наших людей из российского плена. Ресурсы государства направляются, прежде всего, на эту задачу. И я благодарен всем, кто помогает, кто сохраняет внимание мира к Украине. Всем, кто создает в Украине рабочие места, кто платит налоги, остался в Украине и поддерживает работу своих предприятий. Всем, кто организует сборы для наших воинов и на восстановление – сборы в Украине, в других странах…
Сейчас, как и в прошлом году, всем нам нужно сохранять единство, мобилизованность и полную концентрацию на обороне.
Хочу сегодня отдельно поблагодарить каждого и каждого, кто на государственных оборонных предприятиях и в приобщившемся бизнесе производит оружие и амуницию, дроны. Всем, кто ремонтирует технику, кто создает новую технику, в том числе для разминирования.
Благодарю вас за то, что, несмотря на все, Украина наращивает наш оборонный производственный потенциал. Благодарю всех, кто помогает фронту!", - рассказал Зеленский.
Популярное сейчас
- Шикарная топлесс-модель и фанатка МЮ в отчаянии после разгрома от Севильи. ФОТО
- Мощный взрыв на перекрестке. Появилось видео момента падения российской бомбы в Белгороде
- В Британии рассказали об очередной ИПСО россиян. В ISW объяснили, почему враг сохраняет КПП между РФ и оккупированными территориями
- Буданов – о контрнаступлении, своем прогнозе по Крыму и убийце украинского солдата
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
Новости по теме
- 18:56 Украинские Столтенберг: НАТО готовится обсуждать членство Украины на саммите в Вильнюсе
- 17:39 Украинские Екатерина Усик: Горжусь нашим президентом. Он не бегает по бункерам как крыса
- 13:58 Украинские Перед Рамштайном Резников снова настоял на самолетах. Зеленский сделал акцент на улучшении защиты неба