Зеленский: Активно готовим новые бригады и подразделения, которые еще проявят себя на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 21 апреля.

"Провел сегодня Ставку. Докладывали генералы Сырский, Тарнавский, главком, руководитель ГУР, представители Правительства. Постоянно и очень внимательно анализируем ход боевых действий, самые горячие и потенциально опасные направления.

Передовая – приоритет номер один. Активно готовим новые бригады и подразделения, которые еще проявят себя на фронте. Вопросы их обеспечения, тренировки, интеграции в общий План обороны. Каждый раз на заседаниях Ставки прибавляем важные детали.

Все в Украине должны понимать, что главной задачей государства является деоккупация наших территорий, возвращение наших земель и наших людей из российского плена. Ресурсы государства направляются, прежде всего, на эту задачу. И я благодарен всем, кто помогает, кто сохраняет внимание мира к Украине. Всем, кто создает в Украине рабочие места, кто платит налоги, остался в Украине и поддерживает работу своих предприятий. Всем, кто организует сборы для наших воинов и на восстановление – сборы в Украине, в других странах…

Сейчас, как и в прошлом году, всем нам нужно сохранять единство, мобилизованность и полную концентрацию на обороне.

Хочу сегодня отдельно поблагодарить каждого и каждого, кто на государственных оборонных предприятиях и в приобщившемся бизнесе производит оружие и амуницию, дроны. Всем, кто ремонтирует технику, кто создает новую технику, в том числе для разминирования.

Благодарю вас за то, что, несмотря на все, Украина наращивает наш оборонный производственный потенциал. Благодарю всех, кто помогает фронту!", - рассказал Зеленский.