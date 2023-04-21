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Милли: США оснастили для контрнаступления девять украинских механизированных бригад

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В США уверены в успешном наступлении украинских военных

Милли: США оснастили для контрнаступления девять украинских механизированных бригад

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Соединенные Штаты помогли обеспечить оборудованием и организовали обучение личного состава девяти украинских механизированных бригад.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает Укринформ.

"Нашей задачей и обязательством перед Украиной было обучение и оборудование до девяти бронетанковых механизированных бригад для проведения наступательных или оборонных операций", - ответил Милли на вопрос о вероятности весеннего контрнаступления Украины.

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По его словам, эти девять бригад "укомплектованы, оснащены и готовы к боевым операциям". "Так что, когда и где бы Украина не решила их применить, мы продолжим поддержку, и я уверен в наших шансах на успех", - подытожил он

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В статье: война с россией Марк Милли
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