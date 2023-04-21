"Миротворческая роль спорта", - президент МОК поддержал идеи Папы римского

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал слова Папы Римского Франциска о том, что Олимпийские игры могут помочь объединить мир , а также призыв к проявлениям братства.

"Я приветствую комментарии Папы Франциска, перекликающиеся с декларацией о спорте и мире, совместно выданной Ватиканом и МОК в сентябре прошлого года. Этим заявлением Папа еще раз продемонстрировал, что он великий пропагандист спорта и мира, а также большой сторонник миротворческой роли спорта, особенно Олимпийских игр", - сказал Бах.

Напомним, что ранее МОК, как и его президент Томас Бах, выступили за частичный допуск атлетов из РФ и РБ под нейтральным флагом.