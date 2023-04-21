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"Миротворческая роль спорта", - президент МОК поддержал идеи Папы римского

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(1 голосов)

Президент МОК продолжает говорить о миротворческой миссии спорта

"Миротворческая роль спорта", - президент МОК поддержал идеи Папы римского

Фото: Olympics

Новина українською

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал слова Папы Римского Франциска о том, что Олимпийские игры могут помочь объединить мир, а также призыв к проявлениям братства.

"Я приветствую комментарии Папы Франциска, перекликающиеся с декларацией о спорте и мире, совместно выданной Ватиканом и МОК в сентябре прошлого года.

Этим заявлением Папа еще раз продемонстрировал, что он великий пропагандист спорта и мира, а также большой сторонник миротворческой роли спорта, особенно Олимпийских игр", - сказал Бах.

Напомним, что ранее МОК, как и его президент Томас Бах, выступили за частичный допуск атлетов из РФ и РБ под нейтральным флагом.

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В статье: Папа Римский Томас Бах Олимпиада-2024
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Источник:
МОК

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
22.04.2023 в 00:20
Биби и боба
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