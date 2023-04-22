Заря уже вторая, Арсенал снова потерял очки. Главные новости за 21 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 21-е апреля.

Традиционно для пятницы стартовал новый тур УПЛ. Начался он в Ковалевке, где набравший неплохую форму "Колос" принимал луганскую "Зарю". Игра получилась не из самых веселых, однако без голов не обошлась. Опорник Владимир Бражко классным ударом из-за пределов штрафной открыл счет в первом тайме, принеся коллективу ван Леувена итоговую победу. Что интересно, практически весь второй тайм луганчане провели в меньшинстве, однако "Колос" не воспользовался данным преимуществом. "Заря" по итогу взяла три бала и временно вышла на второе место. Ковалевцы остались на шестом.

Лондонский "Арсенал" продолжает серию нестабильных результатов, которые могут стоить ему лидерства в АПЛ. В пятницу "канониры" открывали тур матчем против "Саутгемптона", не сумев обыграть последнюю команду Англии. "Святые" к 14-й минуте повели 2:0, однако вскоре Мартинелли сумел отквитать один гол. Во втором тайме "Саутгемптон" забил в третий раз, но точные удары Эдегора и Сака в самом конце принесли "Арсеналу" ничью 3:3. В других играх дня "ПСЖ" на выезде одолел "Анже" ( 2:1 , дубль Мбаппе), "Аугсбург" и "Штутгарт" поделили очки ( 1:1 ), "Верона" обыграла "Болонью" ( 2:1 ), а "Эспаньол" и "Кадис" не смогли определить победителя ( 0:0 ).

После увольнения Грэм Поттера, руководство "Челси" решило не спешить с его преемником, взяв паузу на раздумья. Казалось, что главным кандидатом на свободное место будет немецкий коуч Юлиан Нагельсманн, который не так давно был уволен из "Баварии". Он действительно числился среди кандидатов, однако в пятницу Фабрицио Романо сообщил, что коуч выбыл из гонки. Судя по всему, он сам решил пойти на такой шаг. Теперь главным кандидатом на пост менеджера "синих" стал Маурисио Почеттино.

Недавний менеджер "Ворсклы" Юрий Максимов нашел новое место работы. В прошедшую пятницу стало известно, что наставник станет новым спортивным директором "Полесья", которое ныне играет в Первой лиге. Детали соглашения остаются неизвестными. Для Максимова это станет первым подобным опытом работы, поскольку после окончания игровой карьеры он стал тренером. Ранее он работал с "Оболонью", "Кривбассом", донецким "Металлургом", "Мордовией", "Таразом", "Кешлю" и "Ворсклой". С последними доходил до финала кубка Украины, а также играл в квалификации еврокубков. Отметим, что "Полесье" ныне идет на первом месте в первой лиге.