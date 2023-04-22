Россиян стало еще почти на семь сотен меньше. Генштаб обновил потери оккупантов на войне

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил потери россиян на войне против Украины.

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 680 человек. Кроме этого, было уничтожено 29 единиц техники захватчиков.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом: