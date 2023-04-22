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Россиян стало еще почти на семь сотен меньше. Генштаб обновил потери оккупантов на войне

Общие новости
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Кроме большого количества ликвидированных, есть по четыре уничтоженных танка и ББМ

Россиян стало еще почти на семь сотен меньше. Генштаб обновил потери оккупантов на войне

БМП, ілюстраційне фото Генштабу ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил потери россиян на войне против Украины.

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 680 человек. Кроме этого, было уничтожено 29 единиц техники захватчиков.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 185730 (+680 за последние сутки) лиц ликвидировано,
  • танков ‒ 3672 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7130 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 2832 (+5) ед,
  • РСЗО – 539 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 289 (+4) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2398 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 911 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5718 (+5) ед,
  • специальной техники – 337 (+3).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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