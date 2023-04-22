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Ночью ПВО уничтожило четыре дрона Shahed на востоке

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Также зафиксирован один прилет

Ночью ПВО уничтожило четыре дрона Shahed на востоке

Ілюстративне фото, Getty Images

Новина українською

Российские оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил. Военные заявляют, что вечером 21 апреля около 19.00 враг запустил дроны с юго-восточного направления.

Отмечается, что силами противовоздушной обороны были уничтожены четыре из пяти беспилотников Shahed-131/136. Где именно зафиксирован прилет, неизвестно

Вечером местные паблики сообщали о взрывах в районах Запорожья и Днепра. Также было известно об обстрелах Херсонской и Николаевской областей.

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В статье: война с россией дрон-камикадзе
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