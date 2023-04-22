Почти 20% возвращенных из плена украинцев имели статус пропавших без вести
В общей сложности из российской неволи вернулось более двух тысяч человек
Андрей Ермак Телеграм-канал
Почти 20% вернувшихся из российского плена украинцев были в статусе пропавших без вести. Об этом сообщил представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Богдан Охрименко во время круглого стола в Military Media Center.
В общей сложности из российского плена вернулись 2235 человек. Почти 1/5 часть из них не имела никакого подтверждения или доказательств того, что они находятся в плену.
“Если есть хоть маленькая надежда, что человек жив, мы будем требовать от российской стороны возвращения его домой. Работа не прекратится до тех пор, пока мы не вернем всех, живых и погибших”, - подчеркнул Охрименко.
Также представитель отметил, что согласно действующим Женевским конвенциям Украина может вернуть военнопленных только после завершения боевых действий. Учитывая это, Киев делает невозможно, освобождая украинцев из неволи уже сейчас.
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