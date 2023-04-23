Генштаб: Россияне в субботу наступали на трех направлениях, отражены 58 атак
Украинская авиация и ракетные войска нанесли 16 ударов
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке воскресенья, 23 апреля, сообщает, что россияне за прошедшие сутки основные усилия сосредотачивали на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Украинские воины отбили 58 атак, самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
На других направлениях оккупанты обстреливают позиции украинских войск и бьют по населенным пунктам.
Также сообщается, что в субботу Россия нанесла 8 ракетных, 37 авиационных ударов и совершила около 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
В свою очередь, авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также был сбит вражеский вертолет Ми-24 и 4 БпЛА противника (2 разведывательных - "Орлан-10" и "Zala", а также 2 дрона-камикадзе типа "Ланцет").
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили 4 района сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов и еще два важных военных объекта противника.
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