Еще один вертолет и почти 700 оккупантов. Генштаб о потерях россиян за 22 апреля
Всего в субботу уничтожено 28 единиц техники
фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24.02.22 по 23.04.23. За субботу, 22 апреля, было ликвидировано еще 690 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ по данным Генштаба ВСУ составляют около 186 420 (+690) человек.
Также, были уничтожены 28 единиц техник, в частности, бойцы ВСУ приземлили очередной вертолет.
Потери россиян в технике:
- танков - 3675 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 7131 (+1) ед,
- артиллерийских систем - 2837 (+5) ед,
- РСЗО - 539 (+0) ед,
- средства ПВО - 289 (+0) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 294 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2402 (+4),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5730 (+12) ед,
- специальная техника – 339 (+2).
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