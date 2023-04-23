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Еще один вертолет и почти 700 оккупантов. Генштаб о потерях россиян за 22 апреля

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Всего в субботу уничтожено 28 единиц техники

Еще один вертолет и почти 700 оккупантов. Генштаб о потерях россиян за 22 апреля

фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24.02.22 по 23.04.23. За субботу, 22 апреля, было ликвидировано еще 690 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ по данным Генштаба ВСУ составляют около 186 420 (+690) человек.

Также, были уничтожены 28 единиц техник, в частности, бойцы ВСУ приземлили очередной вертолет.

Потери россиян в технике:

  • танков - 3675 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 7131 (+1) ед,
  • артиллерийских систем - 2837 (+5) ед,
  • РСЗО - 539 (+0) ед,
  • средства ПВО - 289 (+0) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 294 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2402 (+4),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5730 (+12) ед,
  • специальная техника – 339 (+2).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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