Еще один вертолет и почти 700 оккупантов. Генштаб о потерях россиян за 22 апреля

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24.02.22 по 23.04.23. За субботу, 22 апреля, было ликвидировано еще 690 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ по данным Генштаба ВСУ составляют около 186 420 (+690) человек.

Также, были уничтожены 28 единиц техник, в частности, бойцы ВСУ приземлили очередной вертолет.

Потери россиян в технике: