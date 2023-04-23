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Тренер Руха: Мы успешно противодействовали командам первой пятерки, а против конкурентов играть психологически тяжело

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Недавно львовяне отобрали очки у "Динамо", а затем проиграли "Ингульцу"

Тренер Руха: Мы успешно противодействовали командам первой пятерки, а против конкурентов играть психологически тяжело

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал подготовку команды к матчу против "Днепра-1":

“Готовимся к “Днепру-1” в обычном режиме. Сейчас у нас каждый пятый день игра, поэтому нужно больше внимания уделять восстановлению. За последнюю неделю мы сыграли разные матчи: неплохой – с “Динамо”, совсем противоположный – с “Ингульцем”, если брать саму игру и результат. Поэтому очень многое нужно работать над психологией футболистов. У нас много молодых игроков, в нынешней ситуации это, наверное, играет решающую роль.

После матча в Петрово мы по-мужски поговорили с ребятами. Не все они готовы к таким перепадам – успешный матч с "Динамо" и сразу провальный с "Ингульцем". В последней игре допустили много ошибок в плане индивидуальной подготовки к игре. Профессиональные футболисты также сами ментально должны готовиться к матчам, прежде всего психологически быть готовыми. К сожалению, сейчас не все могут справляться с этим.

С начала второго круга мы еще ни один матч не сыграли оптимальным составом, потому что игроки выбывают либо из-за дисквалификации, либо из-за травм. Но есть футболисты для ротации, они тоже должны выходить и действовать не хуже основных исполнителей, мы им доверяем, эти игроки имеют шансы проявить себя на поле в важных поединках.

Мы не будем подстраиваться под “Днепр-1”. Как показывает опыт, нам, возможно, с такими командами даже легче играть, потому что мы успешно противодействовали представителям первой пятерки, а вот с нашими конкурентами, тоже находящимися в нижней части турнирной таблицы, у нас неудачные матчи. Такой парадокс выходит, можем его тоже связывать с психологией: наши ребята на игры с лидерами получаются более раскрепощенными. Мы работаем в этом плане, но все равно они испытывают определенное давление, это касается той турнирной ситуации, в которой мы оказались, и я в которой наши игроки никогда не находились.

Когда приходит игра с прямым конкурентам, им становится психологически тяжело. Мы упорно работаем в этом направлении, будем исправлять ситуацию. Если мы сможем все вместе преодолеть эти трудности, молодые футболисты значительно вырастут профессионально. В техническом, тактическом, физическом планах я в них уверен, знаю довольно давно этих игроков, но сейчас именно психология вышла на первый план”, - сказал Пономарев.

Матч между “Днепр-1” и “Рухом” запланирован на завтра, 24 апреля, на 13:00.

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В статье: Рух (Львов) СК Днепр-1 Виталий Пономарев
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Комментарии (2)
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miruk 81 (львів)
23.04.2023 в 11:33
Сподіваюся розробники сайту читають коментарі. Може вже пора забрати російську з сайту тим більше як основну при кожному вході?
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miruk 81 (львів)
23.04.2023 в 11:28
Ну то звільняйся. Від одних я виграти неможу бо сильні, з іншими грати важко психологічно, тому програємо. Супер тренер!
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