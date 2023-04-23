Генштаб ВСУ: Все больницы на временно оккупированной территории переполнены ранеными оккупантами

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 четыреста двадцать четвертых суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

Российская федерация не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории. Продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, наносит удары, проводит обстрелы не только по позициям наших войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

В течение суток противник нанес 28 авиационных ударов и совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины в течение суток были отражены более 45 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На местности республики беларусь продолжают находиться некие подразделения территориальных войск вооруженных сил рф.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск. В течение суток произвел обстрелы населенных пунктов Червона Заря Сумской области, а также Гоптовка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Милово и Красное Первое в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись населенным пунктам Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении за эти сутки противник наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты, рядом с линией боевого столкновения, а именно: Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Диброва, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.

Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в окрестностях населенных пунктов Григоровка и Богдановка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Константиновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области, успеха не имел, понес большие потери. Совершил обстрелы населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии столкновения, в частности: Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в северной и центральной частях населенного пункта Марьинка, а также в Новомихайловке Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка и Парасковеевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Новоукраинка, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, в течение суток произвели обстрелы более 35 населенных пунктов. Среди них – Времовка Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Берислав, Веселое, Ивановка, Инженерное, Антоновка, Днепровское, Огромное, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Не имея значительных достижений на поле боя, военнослужащие из россии и представители ЧВК "вагнер" все чаще пытаются отыскать виновных в этом. Ответственность за собственные тактические просчеты и допущенные потери перекладывают друг на друга. В результате, недавно, в населенном пункте Станица Луганская Луганской области произошла потасовка между военнослужащими из россии и наемниками ЧВК "вагнер", которая переросла в перестрелку. В результате конфликта есть погибшие с обеих сторон.

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. Все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными оккупантами. В результате чего противник вынужден использовать учебные заведения временно оккупированных территорий в собственных целях. Так, в населенном пункте Мостики Луганской области захватчики обустроили местную школу под военный госпиталь. Там находится большое количество раненых россиян. Кроме того, во всех медицинских учреждениях окупантов существует большой дефицит медикаментов и перевязочных материалов.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также были сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Мерлин" и 1 - "Орлан-10".