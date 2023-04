Резников составил фэнтезийную команду Черноморца из Министров обороны стран-союзников Украины

На своей странице в Twitter Министр обороны Украины Алексей Резников пошутил и составил "новый" состав одесского "Черноморца".

Резников собрал новую команду "моряков" из министров обороны других стран, являющихся союзниками Украины. Себя украинский министр поставил на позицию голкипера.

На фото, которое опубликовал Алексей Резников, запечатлены его коллеги: Арвидас Анушаускас (Литва), Кайса Оллонгрен (Нидерланды), Марио Баножич (Хорватия), Троэльс Лунд Поульсен (Дания), Пол Йонсон (Швеция) и Маргарита Роблес (Испания).

I love this project with Ukrainian FC "Chornomorets"!



We have signed up some decent players for this football season. There are tough requirements: you must be brave enough to have visited Odesa, and you are committed to Ukraine's victory in the war. If you happen to be a… pic.twitter.com/orIuLHAWld