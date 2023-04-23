Резников составил фэнтезийную команду Черноморца из Министров обороны стран-союзников Украины
Все они побывали в Одессе во время войны
Getty Images / Global Images Ukraine
На своей странице в Twitter Министр обороны Украины Алексей Резников пошутил и составил "новый" состав одесского "Черноморца".
Резников собрал новую команду "моряков" из министров обороны других стран, являющихся союзниками Украины. Себя украинский министр поставил на позицию голкипера.
"Мы привлекли несколько достойных игроков на этот футбольный сезон. Жесткие требования к кандидатам: вы должны быть достаточно смелыми, чтобы побывать в Одессе, и вы отданы победе Украины в войне. Если вы окажетесь министром обороны, это будет преимуществом. В этот раз я буду играть вратарем" .
Все они знают домашний стадион ФК "Черноморец". Они видели раздевалку и даже выходили на поле. Спасибо за вашу преданность и поддержку!", - написал Резников в своем твиттере.
На фото, которое опубликовал Алексей Резников, запечатлены его коллеги: Арвидас Анушаускас (Литва), Кайса Оллонгрен (Нидерланды), Марио Баножич (Хорватия), Троэльс Лунд Поульсен (Дания), Пол Йонсон (Швеция) и Маргарита Роблес (Испания).
I love this project with Ukrainian FC "Chornomorets"!— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 23, 2023
We have signed up some decent players for this football season. There are tough requirements: you must be brave enough to have visited Odesa, and you are committed to Ukraine's victory in the war. If you happen to be a… pic.twitter.com/orIuLHAWld
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