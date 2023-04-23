Зеленский: Каждый день тишины в тыловых областях добывается нашими воинами в жестоких боях
Традиционное обращение президента
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 23 апреля.
"Важно понимать в каждом нашем городе, в каждом селе – повсюду, где сейчас более-менее уже тихо, повсюду, где сегодня был просто спокойный весенний солнечный день: каждый день такой тишины в тыловых областях добывается нашими воинами в жестоких боях на передовой. В ежедневных боях! Пожалуйста, уважайте это. И всегда помогайте нашим воинам, когда это нужно, всегда поддерживайте государство и оборону так, как это возможно.
35-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Остроградского, 55-я отдельная артиллерийская бригада "Запорожская Сечь", десантники нашей "семьдесятдевятки" – спасибо вам, воины! Неизменно храбрые и крепкие!
80-я бригада ДШВ – спасибо за образцовое уничтожение врага под Бахмутом. Молодцы, ребята! 54-я отдельная механизированная бригада имени гетьмана Мазепы – спасибо за устойчивость и защиту позиций, а значит, за защиту Украины!
Наша победа в этой войне будет общей. Всех, кто ее приближал. Всех, кто воевал и работал ради победы. Слава каждому украинскому герою! Слава нашему прекрасному народу!", – рассказал президент.
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