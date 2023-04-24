Россияне заявили, что Украина атаковала Севастополь надводными дронами

Так называемый губернатор временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев в ночь на понедельник, 24 апреля, заявил, что корабли Черноморского флота РФ на внешнем рейде были атакованы надводными беспилотниками.

По его словам, один дрон был уничтожен, еще один взорвался сам. Развожаев настаивает, что никаких повреждений нет, но добавил, что все силы и службы находятся в боевой готовности.

Между тем, в сети уже появились видео взрыва в бухте Севастополя, на основе которого трудно сделать выводы об эффективности атаки.

Интересно, что спикер ОК Південь Наталья Гуменюк в это время заявила, что Крым ждет «сезон бавовны» и оккупантам нужно привыкать к звукам воздушной тревоги на полуострове.