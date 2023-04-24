ВСУ отразили около 60 атак россиян за воскресенье. Самые ожесточенные бои - за Бахмут и Марьинку
Украинская авиация нанесла 14 ударов
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке понедельника, 24 апреля, сообщает, что за прошедшие сутки было отбито около 60 атак россиян на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в окрестностях населенных пунктов Григоровка, Богдановка и Ивановское.
На Авдеевском направлении россияне понесли большие потери в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области.
На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в северной и центральной частях населенного пункта Марьинка, а также в Новомихайловке Донецкой области.
На Купянском, Лиманском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях враг обстреливает позиции украинских войск и районы населенных пунктов.
Также известно, что в воскресенье Россия нанесла 1 ракетный и 46 авиационных ударов. Совершила около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Активно использует авиацию, применяя крылатые авиационные бомбы в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. В результате есть погибшие и раненные среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
В свою очередь, авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Мерлин" и 1 - "Орлан-10", а также 8 дронов-камикадзе типа "Ланцет". Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.
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