БПЛА, автомобильная техника и артиллерия врага. Генштаб – о потерях россиян за 23 апреля
ВСУ выжигают оккупантов
Enes Yıldırım
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 187080 (+660) человек ликвидировано,
- танков – 3683 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 7139 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 2849 (+12) ед,
- РСЗО – 539 (+0) ед,
- средства ПВО – 289 (+0) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2413 (+11),
- крылатые ракеты – 911 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5753 (+23) ед,
- специальная техника – 339 (+0).
Данные уточняются.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Россияне заявили, что Украина атаковала Севастополь надводными дронами
- Серия А. Ювентус - Наполи 0:1. Аллегри наизнанку
- Серия А. Вулкан Лукаку просыпается и пробуждает Интер, вулкан Леау тащит Милан
- С Украиной в составе. Сийярто во время собрания партии Орбана выступил на фоне карты Большой Венгрии
- Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн