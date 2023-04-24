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БПЛА, автомобильная техника и артиллерия врага. Генштаб – о потерях россиян за 23 апреля

Общие новости
(2 голосов)

ВСУ выжигают оккупантов

БПЛА, автомобильная техника и артиллерия врага. Генштаб – о потерях россиян за 23 апреля

Enes Yıldırım

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 187080 (+660) человек ликвидировано,
  • танков – 3683 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 7139 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 2849 (+12) ед,
  • РСЗО – 539 (+0) ед,
  • средства ПВО – 289 (+0) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2413 (+11),
  • крылатые ракеты – 911 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5753 (+23) ед,
  • специальная техника – 339 (+0).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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