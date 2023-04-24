Генштаб: Работников медучреждений Бердянска с паспортами РФ заставляют становиться на воинский учет

Российские оккупанты продолжают грабить мирное население Украины, присваивая зерновой урожай. Так, в городе Бердянск Запорожской области, так называемая российская оккупационная "власть" пытается вывезти похищенное зерно, загружая его на вражеские грузовые суда.

Оккупантам катастрофически не хватает медицинского персонала на поле боя. С целью пополнения некомплекта военных врачей, местных работников медицинских учреждений Бердянска, которые получили паспорта граждан рф, начали принуждать к постановке на воинский учет врага.

В случае отказа – им угрожают потерей рабочих мест, отмечает Генштаб в утренней сводке от 24 апреля.