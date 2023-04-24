  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Генштаб: Работников медучреждений Бердянска с паспортами РФ заставляют становиться на воинский учет
В тренде

Генштаб: Работников медучреждений Бердянска с паспортами РФ заставляют становиться на воинский учет

Общие новости
(1 голосов)

Также россияне продолжают присваивать зерновой урожай

Генштаб: Работников медучреждений Бердянска с паспортами РФ заставляют становиться на воинский учет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Российские оккупанты продолжают грабить мирное население Украины, присваивая зерновой урожай. Так, в городе Бердянск Запорожской области, так называемая российская оккупационная "власть" пытается вывезти похищенное зерно, загружая его на вражеские грузовые суда.

Оккупантам катастрофически не хватает медицинского персонала на поле боя. С целью пополнения некомплекта военных врачей, местных работников медицинских учреждений Бердянска, которые получили паспорта граждан рф, начали принуждать к постановке на воинский учет врага.

В случае отказа – им угрожают потерей рабочих мест, отмечает Генштаб в утренней сводке от 24 апреля.

Читайте такжеБПЛА, автомобильная техника и артиллерия врага. Генштаб – о потерях россиян за 23 апреля

По теме
yellow-arrow
В Подмосковье упал дрон с почти 20 кг взрывчатки – росСМИ
yellow-arrow
БПЛА, автомобильная техника и артиллерия врага. Генштаб – о потерях россиян за 23 апреля
yellow-arrow
ВСУ отразили около 60 атак россиян за воскресенье. Самые ожесточенные бои - за Бахмут и Марьинку
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Генштаб

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде