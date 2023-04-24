В Подмосковье упал дрон с почти 20 кг взрывчатки – росСМИ

На России в Московской области нашли беспилотник с 17 кг взрывчатки внутри. Об этом сообщают российские СМИ. Дрон нашла на земле в лесном массиве неподалеку от города Ногинск местная жительница днем 23 апреля – в 300 метрах от своего дома.

Российские Telegram-каналы указывают, что найденный БПЛА – это многоцелевой беспилотный ударный авиационный комплекс UJ-22 Airborn производства украинского предприятия "УкрДжет". В дроне якобы нашли около 30 брикетов массой по 570 г со взрывчатым веществом внутри.

Россияне предполагают, что у дрона просто могло закончиться топливо. Отметим, что в конце февраля такой же беспилотник упал в районе города Коломна Московской области – возле газокомпрессорной станции "Газпрома".