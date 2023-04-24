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Президент Украины объяснил, почему ВСУ не могут отказаться от обороны Бахмута

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"путин борется за свою жизнь, а не за свою страну"

Президент Украины объяснил, почему ВСУ не могут отказаться от обороны Бахмута

Фото: Anton Kulakowskiy

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в способности ВСУ отразить российское вторжение, об этом он заявил в интервью Al Arabiya, сказав, что Украина готовится к контрнаступлению.

"Я не могу описать ситуацию как хорошую, но мы боремся. Мы сильнее, чем были год назад. Мы надеемся и верим, что благодаря ежедневным победам мы близки к главной победе. Наша армия готовится, и мы делаем все возможное, чтобы сделать ее сильнее".

"Правда заключается в том, что Россия не остановится на Украине, и это то, что понятно каждому. Призываю союзников поддержать нас, потому что, прежде всего, это дешевая цена, которую вы должны заплатить, потому что Россия пойдет дальше. Президент России борется за свою жизнь, а не за свою страну".

"Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это расширит фронт боевых действий и даст российским войскам и Вагнеру шанс захватить больше наших земель. Посетите город и вы поймете, что может произойти и какие угрозы существуют".

Если Россия захватит Бахмут, то он может стать плацдармом для наступления на два крупных украинских города, которые рф давно стремится захватить в Донецкой области: Краматорск и Славянск, отмечается в материале.

Вчера, 23 апреля, Командующий Восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский проехал по всей линии соприкосновения, был в частях, которые держат весь Бахмутский фронт – оборона города-крепости продолжается. Украинские воины осуществляют активные штурмовые действия по захвату позиций россиян. Оккупанты несут большие потери, ВСУ уничтожают их кадровый и наступательный потенциал.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Бахмут
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Источник:
english.alarabiya.net

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