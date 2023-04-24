Буданов: Мы подходим к знаковой битве для новейшей истории Украины

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов в очень большом интервью для РБК-Украина рассказал о наступлении ВСУ, ситуации в Бахмуте. Буданов добавил, что если взять футбольную аналогию, то сейчас – 72-75 минута.

"Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковой битве для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают. Когда она начнется, это является тайной. Но все понимают, что мы к этому приближаемся. Относительно объемов и темпов поставок – конечно, хотелось бы интенсифицировать и увеличить эти объемы. Это абсолютно понятно, исходя из этих условий, в которых мы находимся. Но будем исходить из того, что имеем".

"Их пропаганде надо отдать должное, если у врага и есть что-то хорошее. Болезненно это признавать, но надо сказать: их пропагандистская машина во время потери Херсона максимально эффективно себя показала. Они показали потерю Херсона – а это было самое большое достижение так называемой "специальной военной операции" – просто как обыденное дело. Причем вывернули это так, что это в принципе еще и хорошая вещь была для них. То есть они уже все наработали. Модели по тому, как освещать новости во время событий в Крыму – все они уже есть, они нам прекрасно известны. Поверьте, они сработают на их общество".

"Ядерный удар в случае, если мы заходим в Крым? Нет, такого не будет".

"Достижима ли задача для нас в этом году – выход на границы 91-го года? Вполне. Завершить эту войну можно исключительно одним путем – это возвращением границ в любой форме, но границ наших образца 91-го года. Невозможно, нереально уже завершить эту войну без решения территориальных проблем. Украина никогда не пойдет на то, чтобы отдать какую-то часть территорий".

"Бахмут – это единственное, скажем так, место, где огромными потерями они имеют определенный тактический успех. И на фоне отсутствия успехов где-либо в другом месте они стоят перед проблемой, что даже своему "оболваненному" обществу надо что-то показать, какую-то победу. Это единственное место, где у них хоть что-то удается. Кроме того, туда добавляется то, что в свое время Пригожин заявил, что он Бахмут возьмет. Он бы уже и рад спетлять с того, но не может. То есть здесь просто все сошлось".

"В среднем они в месяц мобилизуют 20 тысяч – обобщенная цифра в зависимости от месяца. Сколько еще не переброшено из этих мобилизованных в Украину? Интересный вопрос. Из того количества, которое уже было тогда официально призвано – около 120 тысяч".

"Пропагандистская машина в любой момент развернет все в нужном им направлении. План Б у них у России всегда есть. Любое поражение они покажут как победу. Вспомните Херсон, снова вам говорю. Единственное серьезное военное достижение. Областной центр. Потеряли. И что? Ноль. Когда их полностью выбьют с территории Украины, то они скажут, что цель достигнута, "мы дали команду выйти". "Мы уничтожили всех фашистов". Россияне это воспримут аж бегом. Если руководство их государства примет такое решение, они это покажут как победу".