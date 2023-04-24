42 км на протезе. Украинский воин, потерявший ногу на передовой, пробежал Лондонский марафон
Он вернулся к занятиям спортом
Роман Кашпур
Украинский защитник Роман Кашпур, потерявший ногу на войне, принял участие в Лондонском марафоне. Роман преодолел на протезе 42 километра, собрав средства на помощь раненым украинским воинам.
Кашпур потерял ногу в 2019 году в результате подрыва на вражеской мине. Он пошел защищать Украину на востоке еще в возрасте 19 лет, а в 22 разведчик потерял конечность вблизи Марьинки, однако Роман нашел себя в спорте.
24 февраля 2022-го он вместе с семьей находился на Харьковщине. После эвакуации родных из опасного района в Винницкую область сам, несмотря на травму, вернулся на фронт. Через полгода Роман вернулся домой и стал волонтером.
В 2021 году Роман Кашпур установил рекорд, за 44 секунды протянув 16-тонный самолет Ан-26 на 6 метров и 40 см.
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