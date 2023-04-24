  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. 42 км на протезе. Украинский воин, потерявший ногу на передовой, пробежал Лондонский марафон
В тренде

42 км на протезе. Украинский воин, потерявший ногу на передовой, пробежал Лондонский марафон

Общие новости
(1 голосов)

Он вернулся к занятиям спортом

42 км на протезе. Украинский воин, потерявший ногу на передовой, пробежал Лондонский марафон

Роман Кашпур

Новина українською

Украинский защитник Роман Кашпур, потерявший ногу на войне, принял участие в Лондонском марафоне. Роман преодолел на протезе 42 километра, собрав средства на помощь раненым украинским воинам.

Кашпур потерял ногу в 2019 году в результате подрыва на вражеской мине. Он пошел защищать Украину на востоке еще в возрасте 19 лет, а в 22 разведчик потерял конечность вблизи Марьинки, однако Роман нашел себя в спорте.

24 февраля 2022-го он вместе с семьей находился на Харьковщине. После эвакуации родных из опасного района в Винницкую область сам, несмотря на травму, вернулся на фронт. Через полгода Роман вернулся домой и стал волонтером.

В 2021 году Роман Кашпур установил рекорд, за 44 секунды протянув 16-тонный самолет Ан-26 на 6 метров и 40 см.

Читайте такжеИзвестно, какой процент раненых украинских воинов возвращается в строй после лечения

По теме
yellow-arrow
Фонд Повернись живим приобрел для ВСУ более 1000 пулеметов за почти 7 млн евро
yellow-arrow
"Это уже вторая повестка за время войны". Алиев пожаловался на работу военкомата
yellow-arrow
Буданов: Мы подходим к знаковой битве для новейшей истории Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде