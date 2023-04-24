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"Это уже вторая повестка за время войны". Алиев пожаловался на работу военкомата

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Экс-форвард с начала войны взял в руки оружие

"Это уже вторая повестка за время войны". Алиев пожаловался на работу военкомата

Фото: instagram.com

Новина українською

Экс-хавбек "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев, который с первых дней полномасштабной войны находится в рядах ВСУ, сообщил что получил повестку.

"Вчера вечером мне пришла повестка в армию. Меня призывают в армию. И это уже вторая повестка за время войны.

Что там на Оболони за дятлы сидят? Лишь бы показать свою работу, напечатать? Я с первых дней войны нахожусь в армии.

Или вас война до сих пор ничему не учит? Вам лишь бы, б***ь, извините меня, с******ь (украсть - прим.) или просто показать, что вы напечатали, и разослать всем. Клоуны, занимайтесь хоть чем-то полезным для страны, если обсираетесь идти на войну", - сказал Алиев в своем Instagram.

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В статье: Александр Алиев война с россией
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Источник:
Tribuna.com

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