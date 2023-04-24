"Это уже вторая повестка за время войны". Алиев пожаловался на работу военкомата
Экс-форвард с начала войны взял в руки оружие
Фото: instagram.com
Экс-хавбек "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев, который с первых дней полномасштабной войны находится в рядах ВСУ, сообщил что получил повестку.
"Вчера вечером мне пришла повестка в армию. Меня призывают в армию. И это уже вторая повестка за время войны.
Что там на Оболони за дятлы сидят? Лишь бы показать свою работу, напечатать? Я с первых дней войны нахожусь в армии.
Или вас война до сих пор ничему не учит? Вам лишь бы, б***ь, извините меня, с******ь (украсть - прим.) или просто показать, что вы напечатали, и разослать всем. Клоуны, занимайтесь хоть чем-то полезным для страны, если обсираетесь идти на войну", - сказал Алиев в своем Instagram.
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