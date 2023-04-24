Фонд Повернись живим приобрел для ВСУ более 1000 пулеметов за почти 7 млн евро

Фонд "Повернись живим" приобрел для ВСУ 1 460 пулеметов калибра 7,62-мм за €6 570 000. Эта партия вооружения, которую впервые в истории организации законтрактовали за рубежом, была распределена Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и Командованием сил логистики ВСУ на критические направления.

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Оружие получили 9 частей резерва и 21 боевая бригада, из которых: 12 – механизированные и мотопехотные; 6 – Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины; 1 – танковая; 1 – горно-штурмовая; 1 – егерская.

Прямо сейчас эти пулеметы уже работают на передовой, отмечает пресс-служба фонда.