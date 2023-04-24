Беланов посетил турнир в Молдове и привез свой главный трофей
Обладатель "Золотого мяча-1986" посетил матч в рамках Amoliga Masters
Фото: УНИАН
Выдающийся украинский футболист и тренер Игорь Беланов посетил ветеранский турнир Amoliga Masters, который проходит в столице Молдовы Кишиневе.
Легендарный игрок "Черноморца" и "Динамо" привез свой главный трофей - "Золотой мяч-1986". Беланов приехал в качестве почетного гостя. Он исполнил символический удар, точно реализовав буллит. Также все желающие смогли сделать совместное фото с бывшим форвардом.
Отмечается, что Беланов высоко оценил инфраструктуру Федерации футбола Молдовы и уровень чемпионата Amoliga Masters.
Amoliga Masters - это ветеранский турнир по сокке, победитель которого представит Молдову на международных турнирах под эгидой International Socca Federation. Сокка – разновидность мини-футбола. Матчи состоят из двух таймов по 20 минут и в команде находится по шесть игроков.
Фото: moldfootball.com
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