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Беланов посетил турнир в Молдове и привез свой главный трофей

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Обладатель "Золотого мяча-1986" посетил матч в рамках Amoliga Masters

Беланов посетил турнир в Молдове и привез свой главный трофей

Фото: УНИАН

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Выдающийся украинский футболист и тренер Игорь Беланов посетил ветеранский турнир Amoliga Masters, который проходит в столице Молдовы Кишиневе.

Легендарный игрок "Черноморца" и "Динамо" привез свой главный трофей - "Золотой мяч-1986". Беланов приехал в качестве почетного гостя. Он исполнил символический удар, точно реализовав буллит. Также все желающие смогли сделать совместное фото с бывшим форвардом.

Отмечается, что Беланов высоко оценил инфраструктуру Федерации футбола Молдовы и уровень чемпионата Amoliga Masters.

Amoliga Masters - это ветеранский турнир по сокке, победитель которого представит Молдову на международных турнирах под эгидой International Socca Federation. Сокка – разновидность мини-футбола. Матчи состоят из двух таймов по 20 минут и в команде находится по шесть игроков.

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Беланов посетил турнир в Молдове и привез свой главный трофей - изображение 1Беланов посетил турнир в Молдове и привез свой главный трофей - изображение 2

Фото: moldfootball.com

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В статье: Игорь Беланов
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Источник:
moldfootball.com

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