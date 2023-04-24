СМИ: Посольство Китая удалило интервью полпреда, где он назвал Крым "исторически принадлежащим РФ"

Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что КНР уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность бывших советских республик. Свое заявление она сделала после скандального заявления посла Китая во Франции. Ее цитирует агентство AFP. Она также отметила, что некоторые СМИ неправильно интерпретируют позицию Китая по "украинскому вопросу" и "сеют раздор" в отношениях между "Поднебесной и соответствующими странами".

На днях посол Китая Лу Шайе в интервью высказал мнение, что страны бывшего СССР "не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку не существует международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенной страны". Он также добавил, что вопрос территориальной принадлежности оккупированного РФ Крыма "зависит от того, как воспринимать проблему", и что полуостров "изначально принадлежал России".

После этого группа из 80 депутатов Европейского парламента призвала Францию объявить персоной нон грата Лу Шайе. Соответствующее письмо направили министру иностранных дел Франции Катрин Колонне. Обращение за подписью депутатов в воскресенье, 23 апреля, обнародовало французское издание Le Monde. В нем говорится, что слова дипломата нарушают международное право и представляют угрозу безопасности европейских стран.

Накануне заявления китайского дипломата раскритиковал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он выразил надежду, что официальная позиция КНР является противоположной. В то же время, Эстония, Латвия и Литва заявили, что вызовут китайских дипломатов в свои столицы, чтобы они объяснили странные высказывания Лу.

В итоге посольство Китая во Франции удалило интервью со скандальными заявлениями своего дипломата. После исчезновения стенограммы интервью появилось сообщение, что "контент был удален автором". Об этом сообщает издание Bloomberg.