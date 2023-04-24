"Привыкайте к тревогам". В ОК Юг анонсировали сезон бавовны в Крыму

Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона посоветовала россиянам, которые привыкли жить и отдыхать в аннексированном у Украины Крыму, привыкать к воздушной тревоге и готовиться к "сезону бавовны".

Она заявила, что нынешний теплый период года в Крыму объявляется "сезоном бавовны, а не просто курорта". Оккупантам "необходимо привыкать" к звукам воздушной тревоги на полуострове.

"Думаю, что до пляжей у них просто дела не дойдут. Они уже там наигрались в песочек. На этом их игры и закончатся". "Чиновничий потенциал, который накоплен в Крыму и чувствовал себя достаточно спокойно во времена аннексии, осознает, что уже пора собирать вещи. Поэтому пытается напоследок отмыть деньги на прибрежной полосе", – предположила Гуменюк.

По ее мнению, Россия выделяет довольно много средств на возведение фортификационных сооружений на полуострове. Однако ее приспешники лишь имитируют активную работу, понимая всю бессмысленность ситуации.

Добавим, что еще больше "бавовны" пообещали и в Воздушных силах, прокомментировав ночные взрывы в оккупированном Севастополе.

В то же время российская армия сейчас запускает иранские дроны-камикадзе типа Shahed не такими большими партиями, как раньше (14-17 vs 20-25). Вероятно, захватчики уже в который раз меняют тактику и пытаются найти украинскую ПВО, отметила Гуменюк. Атаки беспилотниками враг проводит в две волны. Три-четыре единицы провоцируют работу ПВО, а потом уже следующие направляются непосредственно в эти места.