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Сырский: Наши бойцы осуществляют в Бахмуте не только оборонительные действия, но и активно контратакуют

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О ситуации в городе-крепости

Сырский: Наши бойцы осуществляют в Бахмуте не только оборонительные действия, но и активно контратакуют

Military Media Center

Новина українською

Командующий восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский сегодня, 24 апреля, работает в районах боевых действий на Лиманском и Бахмутском направлениях. Об этом пишет Military Media Center.

Решение по организации обороны принимаются на месте. Перед тем Сырский заслушивает командиров и анализирует оперативную обстановку. Ситуация на данный момент контролируемая. Командующий наградил наградами и ценными подарками более 130 воинов, которые мужественно выполняли задачи и проявили героизм. Он отметил:

"После ряда неудачных попыток прорвать нашу оборону на Лиманском направлении враг понес значительные потери и был вынужден перегруппировать свои подразделения. На Бахмутском направлении ситуация остается напряженной. Продолжаются тяжелые бои. В нескольких пригородных населенных пунктах Бахмута наступательные действия врага потерпели неудачу".

"Однако, враг не оставляет цель окружить Бахмут и использует для этого все возможные силы и средства вплоть до тотального разрушения города. Наши бойцы осуществляют в Бахмуте не только оборонительные действия, но и активно контратакуют. Это дает нам возможность в течение нескольких месяцев сдерживать наступление врага и не увеличивать фронт на этом направлении, уничтожать его лучшие подразделения и выигрывать время".

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В статье: война с россией Бахмут Александр Сырский
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Источник:
t.me/militarymediacenter

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