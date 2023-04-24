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Wall Street Journal: Иран поставляет России по Каспийскому морю сотни тысяч артиллерийских снарядов

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Последняя партия иранского оружия для России была отправлена в начале марта

Wall Street Journal: Иран поставляет России по Каспийскому морю сотни тысяч артиллерийских снарядов

ANDREY BORODULIN/AFP/GETTY IMAGES

Новина українською

Российские корабли переправляют через Каспийское море большое количество артиллерийских снарядов и других боеприпасов из Ирана для пополнения запасов в войсках, которые воюют в Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, за последние шесть месяцев грузовые суда РФ перевезли более 300 тысяч артиллерийских снарядов и миллион патронов из Ирана в Россию.

Данные о поставках передали США, пишет WSJ.

По информации официальных лиц на Ближнем Востоке, последняя партия иранского оружия для России была отправлена в начале марта на борту российского грузового корабля "Расул Гамзатов". На корабле было 1000 контейнеров с 2000 артиллерийскими снарядами.

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Делегация Ирана в ООН и Минобороны России не ответили на запросы о комментариях по этому поводу. Отказался от комментариев и Совет национальной безопасности Белого дома.

WSJ пишет, что США и их союзники искали способы сорвать поставки оружия России из Ирана. По словам официальных лиц США, в основном Иран использовал грузовые самолеты для доставки оружия в Россию, что делало вмешательство практически невозможным. Действия же в Каспийском море потребуют помощи от бывших советских республик на его побережье.

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В статье: война с россией
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