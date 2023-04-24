Wall Street Journal: Иран поставляет России по Каспийскому морю сотни тысяч артиллерийских снарядов
Последняя партия иранского оружия для России была отправлена в начале марта
ANDREY BORODULIN/AFP/GETTY IMAGES
Российские корабли переправляют через Каспийское море большое количество артиллерийских снарядов и других боеприпасов из Ирана для пополнения запасов в войсках, которые воюют в Украине.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, за последние шесть месяцев грузовые суда РФ перевезли более 300 тысяч артиллерийских снарядов и миллион патронов из Ирана в Россию.
Данные о поставках передали США, пишет WSJ.
По информации официальных лиц на Ближнем Востоке, последняя партия иранского оружия для России была отправлена в начале марта на борту российского грузового корабля "Расул Гамзатов". На корабле было 1000 контейнеров с 2000 артиллерийскими снарядами.
Делегация Ирана в ООН и Минобороны России не ответили на запросы о комментариях по этому поводу. Отказался от комментариев и Совет национальной безопасности Белого дома.
WSJ пишет, что США и их союзники искали способы сорвать поставки оружия России из Ирана. По словам официальных лиц США, в основном Иран использовал грузовые самолеты для доставки оружия в Россию, что делало вмешательство практически невозможным. Действия же в Каспийском море потребуют помощи от бывших советских республик на его побережье.
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