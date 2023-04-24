ФНЛ заявила о готовности принять во Вторую российскую лигу четыре крымских клуба
В случае, если они пройдут аттестацию
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Российская ФНЛ готова принять во Вторую лигу РФ (третий по силе дивизион) четыре команды из Крыма в случае, если они смогут пройти аттестацию, сообщила пресс-служба лиги.
ФНЛ разослала в "Севастополь", симферопольскую "Таврию", ялтинский "Рубин" и керченский "Океан" договоры о принятии во Вторую лигу в случае прохождения лицензирования РФС.
Напомним, что решением УЕФА крымским клубам сразу после оккупации было запрещено выступать в российских соревнованиях. Крым для УЕФА считался "особой зоной для футбольных целей до дальнейшего уведомления".
Впрочем, после полномасштабного вторжения в Украину и новых санкций от УЕФА и ФИФА на России снова заговорили о включении крымских команд в турниры под эгидой РФС.
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