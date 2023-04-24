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ФНЛ заявила о готовности принять во Вторую российскую лигу четыре крымских клуба

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В случае, если они пройдут аттестацию

ФНЛ заявила о готовности принять во Вторую российскую лигу четыре крымских клуба

фото из свободных источников

Новина українською

Российская ФНЛ готова принять во Вторую лигу РФ (третий по силе дивизион) четыре команды из Крыма в случае, если они смогут пройти аттестацию, сообщила пресс-служба лиги.

ФНЛ разослала в "Севастополь", симферопольскую "Таврию", ялтинский "Рубин" и керченский "Океан" договоры о принятии во Вторую лигу в случае прохождения лицензирования РФС.

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Напомним, что решением УЕФА крымским клубам сразу после оккупации было запрещено выступать в российских соревнованиях. Крым для УЕФА считался "особой зоной для футбольных целей до дальнейшего уведомления".

Впрочем, после полномасштабного вторжения в Украину и новых санкций от УЕФА и ФИФА на России снова заговорили о включении крымских команд в турниры под эгидой РФС.

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В статье: война с россией
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