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Оксана Козина признана лучшей парабадминтонисткой 2022 года

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Украинка провела отличный сезон

Оксана Козина признана лучшей парабадминтонисткой 2022 года

Фото: News | BWF Olympics

Новина українською

Украинскую игроку Оксану Козину признали лучшей парабадминтонисткой 2022 по версии Европейской федерации бадминтона (Badminton Europe).

Об этом организация написала на своих страницах в соцсетях.

В 2022 году Козина получила для Украины историческую награду: первое "золото" на уровне чемпионата мира. На мундиале в Токио спортсменка победила в финале класса SL3, обыграв турчанку Халиме Йилдиз.

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Источник:
Суспільне Спорт

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