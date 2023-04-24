Оксана Козина признана лучшей парабадминтонисткой 2022 года
Украинка провела отличный сезон
Фото: News | BWF Olympics
Украинскую игроку Оксану Козину признали лучшей парабадминтонисткой 2022 по версии Европейской федерации бадминтона (Badminton Europe).
Об этом организация написала на своих страницах в соцсетях.
В 2022 году Козина получила для Украины историческую награду: первое "золото" на уровне чемпионата мира. На мундиале в Токио спортсменка победила в финале класса SL3, обыграв турчанку Халиме Йилдиз.
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Источник:Суспільне Спорт
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