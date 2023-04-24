Генсек ООН сказал Лаврову, что агрессия России причиняет огромные страдания и разрушения Украине и ее народу
Россия сейчас председательствует в ООН
Война России против Украины наносит огромные страдания и разрушения стране и ее народу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека ООН Антониу Гутерриша, которое приводит The Guardian.
Об этом он сказал в понедельник на встрече в ООН под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
"Вторжение РФ в Украину наносит огромные страдания и разрушения стране и ее народу и подпитывает глобальные экономические потрясения, вызванные пандемией Covid-19" - сказал Гутерриш.
Лавров в ответ на это начал традиционно начал обвинять МВФ, США и их союзников в "разрушении глобализации".
Популярное сейчас
- Днепр-1 снова второй, Александрия отказывается от борьбы с Динамо. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Квота победителя ЛЧ может отходить самой рейтинговой команде чемпионского отбора. Это шанс для Украины на прямую путевку в группу
- Григорчук обыграл Вернидуба, смена лидера в Первой лиге, МЮ в финале. Главные новости за 23 апреля
- В Британии рассказали об очередной ИПСО россиян. В ISW объяснили, почему враг сохраняет КПП между РФ и оккупированными территориями
- Сногсшибательная девушка скандальной английской звезды засветила грудь на камеру. ФОТО
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО