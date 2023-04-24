Генсек ООН сказал Лаврову, что агрессия России причиняет огромные страдания и разрушения Украине и ее народу

Война России против Украины наносит огромные страдания и разрушения стране и ее народу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека ООН Антониу Гутерриша, которое приводит The Guardian.

Об этом он сказал в понедельник на встрече в ООН под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Вторжение РФ в Украину наносит огромные страдания и разрушения стране и ее народу и подпитывает глобальные экономические потрясения, вызванные пандемией Covid-19" - сказал Гутерриш.

Лавров в ответ на это начал традиционно начал обвинять МВФ, США и их союзников в "разрушении глобализации".