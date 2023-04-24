Вице-спикер парламента Венгрии заявила, что Украине нужно разрешение России, чтобы вступить в НАТО
Об этом Дора Дуро заявила в интервью РосСМИ
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Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила, что вступление Украины в НАТО без больших рисков для безопасности возможно только при условии, что такой шаг одобрит Россия в формате соглашения.
Об этом Дуро, представитель крайне правой венгерской партии "Наша Родина", заявила в интервью российским "Известиям".
Дуро сказала, что "мы не видим никаких обстоятельств, которые бы позволили нам поддержать расширение НАТО за счет Украины".
"Пока границы Украины оспариваются и продолжается вооруженный конфликт, даже собственные правила НАТО исключают присоединение Киева к Альянсу", – заявила она.
Затем она выдвинула условие вступления Украины в НАТО, которым, по ее словам, должно быть согласие России.
"Без риска начала войны вступление Украины возможно лишь в том случае, если Россия одобрит это в виде определенного соглашения", – заявила представительница венгерского парламента.
В этом контексте Дуро также раскритиковала Киев за якобы "притеснения" национальных меньшинств.
"Украинское руководство не желает гарантировать элементарные права венграм, румынам, русским и другим меньшинствам в стране, пытается ограничить их существующие права, особенно в сфере использования языка. В свете увеличения военной помощи Киев еще меньше чувствует потребность идти на компромисс и гарантировать адекватные права коренному венгерскому населению Закарпатья", – сказала она.
Дуро заявила, что украинская власть могла бы сделать "правильный шаг" в этом направлении и дать Закарпатской области и другим регионам территориальную автономию.
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