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Вице-спикер парламента Венгрии заявила, что Украине нужно разрешение России, чтобы вступить в НАТО

Общие новости
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Об этом Дора Дуро заявила в интервью РосСМИ

Вице-спикер парламента Венгрии заявила, что Украине нужно разрешение России, чтобы вступить в НАТО

фото из свободных источников

Новина українською

Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила, что вступление Украины в НАТО без больших рисков для безопасности возможно только при условии, что такой шаг одобрит Россия в формате соглашения.

Об этом Дуро, представитель крайне правой венгерской партии "Наша Родина", заявила в интервью российским "Известиям".

Дуро сказала, что "мы не видим никаких обстоятельств, которые бы позволили нам поддержать расширение НАТО за счет Украины".

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"Пока границы Украины оспариваются и продолжается вооруженный конфликт, даже собственные правила НАТО исключают присоединение Киева к Альянсу", – заявила она.

Затем она выдвинула условие вступления Украины в НАТО, которым, по ее словам, должно быть согласие России.

"Без риска начала войны вступление Украины возможно лишь в том случае, если Россия одобрит это в виде определенного соглашения", – заявила представительница венгерского парламента.

В этом контексте Дуро также раскритиковала Киев за якобы "притеснения" национальных меньшинств.

"Украинское руководство не желает гарантировать элементарные права венграм, румынам, русским и другим меньшинствам в стране, пытается ограничить их существующие права, особенно в сфере использования языка. В свете увеличения военной помощи Киев еще меньше чувствует потребность идти на компромисс и гарантировать адекватные права коренному венгерскому населению Закарпатья", – сказала она.

Дуро заявила, что украинская власть могла бы сделать "правильный шаг" в этом направлении и дать Закарпатской области и другим регионам территориальную автономию.

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В статье: война с россией
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Комментарии (8)
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alex 66 (Кременчук)
24.04.2023 в 21:36
Яке прізвище таке й несе своїм чорним ротом
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Prideman (Lviv)
24.04.2023 в 21:35
Дуро...правильне в неї прізвище, останню букву поміняти на А і якраз буде саме то...ну по перше Україна незалежна держава і має право сама вирішувати куди вступати або не вступати. Нам не потрібен чийсь дозвіл. Тим більше дозвіл РФ... От недавно фіни і шведи вступили і нікого не питали дозволу. По друге: щодо утисків і автономії. Україна нікого не утискає. В тебе вдома, між собою угорці та інші нацменшини можуть говорити своєю рідною мовою, ніхто не забороняє, але на роботі, в громадських місцях, вони мають знати державну, тобто українську мову. Це практика будь-якої нормальної країни. Щодо автономії: з якої радості Закарпаттю надавати автономію? Тільки тому, що це прикордонний з Угорщиною регіон? Може в плані прикладу тоді Угорщина для початку сама надасть автономію своєму регіону, який на кордоні з Україною?))
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0
0
олег донецьк Украіна (донецьк)
24.04.2023 в 21:20
тупая подстилка.иди на панель там тебе и место.как и всей ....венгрии
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+1
0
JudgeDredd (Киев)
24.04.2023 в 21:19
То що розумне може сказати людина з таким прізвищем?
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+2
0
олег донецьк Украіна (донецьк)
24.04.2023 в 21:26
да уж фамилия у неё подходящая.и мозгов как у курицы
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0
0
Prideman (Lviv)
24.04.2023 в 21:37
І ім'я також...в імені міняєш букву О на У, а в прізвищі останню букву на А...і маємо те, що маємо
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mirikmirik (Днепропетровск)
24.04.2023 в 20:57
Дура, иди лучше в порнухе снимайся
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+1
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
24.04.2023 в 20:49
Дурбецило.
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+1
0

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