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Усик: Оселедец, гопак, интервью на украинском языке – это моя часть, которую я продолжаю нести

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Хоть над этим и посмеивались

Усик: Оселедец, гопак, интервью на украинском языке – это моя часть, которую я продолжаю нести

фото из свободных источников

Новина українською

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) в интервью Youtube-каналу "Київський торт" рассказал о своей национальной идентичности.

"Оно кипело много лет. Мы же люди, тупые создания, но думаем, что умны. Я беру себя, не хочу на кого-нибудь другого говорить. В 2011 году, когда мы готовились к Олимпиаде, я уже готовил оселедец. Когда я завоевал лицензию, то уже точно сказал себе, что буду выходить в ринг с оселедцем. Моя пропаганда будет в том, чтобы показывать украинскую культуру, казаков.

Я до этого уже много лет читал о казачестве, занимался народными танцами. Много лет изучал все эти моменты украинской культуры для себя. Я заметил, что она исчезает. Или кто-то пытается уничтожить. Надо мной смеялись, над прической, даже моей красавице жене говорили, что это за прическа, ха-ха, хи-хи и все остальное. Но я на улыбки смотрю очень иронично и сам улыбаюсь над этим.

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Я об этом говорил, но… Ну чуб, казачество, молодец. Я говорил, что нам не нужно какие-то другие культуры развивать, нам нужно свою помнить, ценить, а если мы хотим знать какую-нибудь другую культуру, то мы можем ее изучать, знать о ней, но мы свою не должны забывать. Парень из Крыма, боксирующий 50% за Крым, 50% за Львов.

Я начал с Олимпийских игр. Оселедец, гопак, интервью на украинском языке – это моя часть, которую я нес и продолжаю нести. Я рассказываю детям, мы общаемся с друзьями об этом. Я продолжаю читать все эти старые забытые истории с XVII века, когда казаки победили, когда Екатерина их настигла, когда они ушли, потому что они не нужны были.

Потому что это люди, не желавшие соглашаться на рабские условия много лет назад. И мы продолжаем это делать. Когда меня начали хейтить за какие-то мои высказывания по Крыму, опять же, я на это смотрю с испытанием. Не будет все так гладко, если ты делаешь что-то, что видно десяти глазам", - сказал Усик.

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В статье: Александр Усик война с россией
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Источник:
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.04.2023 в 22:28
оселедець - атавизм... "Коли мене почали хейтуити" (с) - тупизм
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