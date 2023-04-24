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The Guardian: Партнеры будут принуждать Украину к перемирию, даже несмотря на успех контрнаступления

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Об этом говорится в колонке редактора по международным новостям

The Guardian: Партнеры будут принуждать Украину к перемирию, даже несмотря на успех контрнаступления

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Партнеры Украины начинают настаивать на договоренности о прекращении огня или "длительном перемирии".

Об этом говорится в колонке редактора по международным новостям The Guardian Саймона Тисдалла.

Он убежден, что в ходе контрнаступления Украине удастся вернуть часть, возможно, даже большинство оккупированных территорий, но значительные силы России, крепко окопавшиеся на Донбассе и в Крыму, не дадут освободить все украинские земли.

Учитывая огромные потери и разрушения, а также нехватку оружия, западные партнеры Киева могут начать склонять Украину к прекращению огня или "длительному перемирию". В переговорах также примет участие Китай.

При этом Зеленского могут вынудить отложить попытки восстановить status quo 2014 года. При таком развитии событий вступление Украины в ЕС затянется, а членство в НАТО будет еще сложнее. Окончательный "мирный процесс" может занять годы с постоянным риском возобновления войны.

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Если такой сценарий реализуют в течение следующего года, пишет редактор The Guardian, многие украинцы неизбежно почувствуют себя преданными, президент США Джо Байден не сможет выполнить свое обещание, а Владимир Путин останется у власти.

Со всем тем, по мнению британского журналиста, такой результат выглядит все более вероятным: "Перемирие остановит бойню, не допустит эскалации с ядерным оружием между Россией и НАТО, смягчит глобальный экономический, энергетический и продовольственный кризис и принесет мир. Многие в Европе и на юге проголосовали бы за это прямо сейчас".

Однако, такой компромисс в целом не является обязательным развитием событий. Теоретически любая из сторон может одержать решающую победу. Но гораздо вероятнее, что война зайдет в "кровавый и дорогой тупик, который затянется на годы". Такая перспектива никого не устраивает, кроме Китая и производителей оружия.

Автор также цитирует других обозревателей, которые считают, что многие высокопоставленные должностные лица в администрации Байдена понимают эту жестокую реальность, что бы они ни говорили публично.

Оценки Пентагона по поводу перспектив Украины и выборов в Америке, обнародованные в "слитых" документах, лишь подтверждают возможный сдвиг к переговорам этой осенью.

Среди западноевропейских партнеров наиболее стойко отстаивает полный возврат территориальной целостности Украины Британия. Но в других кругах ЕС ощутимо растет давление двигаться к переговорам, заключает редактор The Guardian.

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"Очевидно, что у украинских лидеров всего несколько месяцев, чтобы дать отпор россиянам, прежде чем пока преимущественно молчаливое, но восходящее международное давление с требованием начать переговоры - хотят они этого или нет - станет открытым и потенциально непреодолимым. Вероятно, Путин это знает. Это дает ему дополнительный стимул не уступать", – считает журналист.

Владимир Зеленский осознает настроения союзников, однако продолжает придерживаться "максималистской позиции" - каждый сантиметр оккупированной территории должен быть освобожден. "Чтобы покончить с болью и страданием, вскоре украинцев могут попросить проглотить очень горькую пилюлю", – резюмирует Тисдалл.

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