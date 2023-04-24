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Усик: Хочется, чтобы война завтра – бах, взяла и закончилась, чтобы мы летом были в Ялте

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Боксер надеется, что война закончится летом

Усик: Хочется, чтобы война завтра – бах, взяла и закончилась, чтобы мы летом были в Ялте

instagram.com/usykaa

Новина українською

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) высказал свое видение, когда закончится российско-украинская война.

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"Скорее бы, но я думаю, что к концу лета должна закончиться. Смотря, что происходит, какие переговоры идут в мире, и все такое.

Хочется, чтобы она завтра – бах, взяла и закончилась. Но это мечта и желание каждого украинца и тех людей, которые нас поддерживают, за нас переживают. Хочется, чтобы мы летом были в Ялте", – сказал Усик.

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В статье: Александр Усик война с россией
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