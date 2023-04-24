Усик: Хочется, чтобы война завтра – бах, взяла и закончилась, чтобы мы летом были в Ялте
Боксер надеется, что война закончится летом
instagram.com/usykaa
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) высказал свое видение, когда закончится российско-украинская война.
"Скорее бы, но я думаю, что к концу лета должна закончиться. Смотря, что происходит, какие переговоры идут в мире, и все такое.
Хочется, чтобы она завтра – бах, взяла и закончилась. Но это мечта и желание каждого украинца и тех людей, которые нас поддерживают, за нас переживают. Хочется, чтобы мы летом были в Ялте", – сказал Усик.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Володимир КОБЕЛЬКОВ / "Київський торт"
Популярное сейчас
- Днепр-1 снова второй, Александрия отказывается от борьбы с Динамо. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Квота победителя ЛЧ может отходить самой рейтинговой команде чемпионского отбора. Это шанс для Украины на прямую путевку в группу
- Буткевич: У Калитвинцева бессрочный кредит доверия. Опасаюсь, чтобы его не пригласили в Динамо или в сборную
- В Британии рассказали об очередной ИПСО россиян. В ISW объяснили, почему враг сохраняет КПП между РФ и оккупированными территориями
- Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО
- Сногсшибательная девушка скандальной английской звезды засветила грудь на камеру. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн