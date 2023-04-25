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Россияне в понедельник нанесли 62 авиационных удара

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Украинская авиация атаковала в шесть раз меньше

Россияне в понедельник нанесли 62 авиационных удара

фото - Getty Images

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке вторника, 25 апреля, сообщает, что за прошедшие сутки армия РФ нанесла 6 ракетных и 62 авиационных ударов, совершила 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Предупреждается, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Генштаб указывает, что основные усилия враг и дальше сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Украинские воины в понедельник отбили 43 атаки противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Кроме того, на Бахмутском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомарково и Хромовое.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Новокалиново, Степное, Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел.

На Марьинском направлении кроме непосредственно Марьинки оккупанты атаковали вблизи Новомихайловки.

На Лиманском, Купянском и Шахтерском направлениях россияне наступательных действий не проводили, но обстреливают позиции украинских войск и районы населенных пунктов из артиллерии. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей.

Авиация Сил обороны Украины в понедельник, 24 апреля, нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 3 удара по зенитно-ракетным комплексам. Кроме того, наши защитники сбили 10 вражеских БПЛА разных типов. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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