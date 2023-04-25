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Приближаемся к 190 тысячам ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях врага за 24 апреля

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ВСУ прошлись по БПЛА и артиллерии противника

Приближаемся к 190 тысячам ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях врага за 24 апреля

Zelenskiy Official

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 187770 (+690) человек ликвидировано,
  • танков – 3688 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 7151 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 2863 (+14) ед,
  • РСЗО – 539 (+0) ед,
  • средства ПВО – 291 (+2) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2437 (+24),
  • крылатые ракеты – 911 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5784 (+31) ед,
  • специальная техника – 345 (+6).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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