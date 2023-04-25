Приближаемся к 190 тысячам ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях врага за 24 апреля
ВСУ прошлись по БПЛА и артиллерии противника
Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 187770 (+690) человек ликвидировано,
- танков – 3688 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 7151 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 2863 (+14) ед,
- РСЗО – 539 (+0) ед,
- средства ПВО – 291 (+2) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2437 (+24),
- крылатые ракеты – 911 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5784 (+31) ед,
- специальная техника – 345 (+6).
Данные уточняются.
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