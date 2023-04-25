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В Пентагоне очертили сроки передачи ВСУ боевых танков Abrams

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Будут в этом году

В Пентагоне очертили сроки передачи ВСУ боевых танков Abrams

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Американские танки М1 Abrams, которые США вскоре перебросят в Германию, будут использоваться только для учений украинских подразделений в Графенвере и будут отличаться от боевых танков, которые предоставят Украине отдельно. Об этом во время брифинга сообщил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, как передает корреспондент Укринформа.

"Танки, которые будут отправлены в Германию, предназначаются только для тренировок. Это не те обновленные танки, которые впоследствии поедут в Украину".

Учебные танки выделяются не из запасов Армии США, а из других мест хранения, что позволит ускорить подготовку и пересылку боевых машин Украине. М1 Abrams, предназначенные для применения ВСУ в реальных условиях, будут оснащаться согласно специфике боевых действий в Украине.

Райдер также выразил ожидания, что окончательная подготовка личного состава ВСУ на М1 Abrams, а также передача в Украину отдельных боевых единиц танков состоится в течение периода до конца года.

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В статье: война с россией Пентагон Abrams
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Источник:
ukrinform.ua

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