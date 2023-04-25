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В британской разведке объяснили, с чем связаны меньшие потери россиян в апреле

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В британской разведке объяснили, с чем связаны меньшие потери россиян в апреле

17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Новина українською

В апреле 2023 года среднесуточный уровень потерь в стане российской армии, скорее всего, снизился примерно на 30 процентов. Это произошло после чрезвычайно больших потерь РФ в январе-марте 2023 года, отмечает британская разведка.

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Данные, обнародованные украинским Генеральным штабом, свидетельствуют о снижении среднесуточных потерь российских войск с 776 человек в марте до 568 человек в апреле. Главное управление разведки Британии не может проверить точную методологию Украины, но общая тенденция, вероятно, верна.

Потери России уменьшились, поскольку их попытка зимнего наступления не достигла своих целей, и российские войска сейчас сосредоточены на подготовке к ожидаемым украинским наступательным операциям, отмечает ведомство.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ британская разведка Разведка Британии генштаб
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