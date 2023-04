В британской разведке объяснили, с чем связаны меньшие потери россиян в апреле

В апреле 2023 года среднесуточный уровень потерь в стане российской армии, скорее всего, снизился примерно на 30 процентов. Это произошло после чрезвычайно больших потерь РФ в январе-марте 2023 года, отмечает британская разведка.

Данные, обнародованные украинским Генеральным штабом, свидетельствуют о снижении среднесуточных потерь российских войск с 776 человек в марте до 568 человек в апреле. Главное управление разведки Британии не может проверить точную методологию Украины, но общая тенденция, вероятно, верна.

Потери России уменьшились, поскольку их попытка зимнего наступления не достигла своих целей, и российские войска сейчас сосредоточены на подготовке к ожидаемым украинским наступательным операциям, отмечает ведомство.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 April 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/fbRN7V3P9X



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/NGYshhAX13