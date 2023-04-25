  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Крыму россияне проводят рейды по поиску партизан и применяют боевых дельфинов для усиления обороны
В тренде

В Крыму россияне проводят рейды по поиску партизан и применяют боевых дельфинов для усиления обороны

Общие новости
(1 голосов)

После "бавовны" в Севастополе

В Крыму россияне проводят рейды по поиску партизан и применяют боевых дельфинов для усиления обороны

Нафтогаз

Новина українською

На временно оккупированном полуострове Крым враг продолжает усиливать меры в контексте выявления членов украинского подполья. В частности, россияне провели обыски квартир у тех, кого они подозревают в "нелояльности". Обыски проводили в том числе без присутствия хозяев.

Также на улицах участились случаи выборочных проверок. В Крыму растет недовольство населения из-за проведения представителями оккупационных администраций активной мобилизационной кампании. Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Перед этим в Крыму оккупанты начали устанавливать камеры видеонаблюдения вдоль железной дороги для борьбы с партизанами.

Также OSINT-аналитик, который ведет Twitter-аккаунт HI Sutton, сообщает, что российские войска установили сразу шесть эшелонов обороны в городской бухте Севастополя. Территорию захватчики патрулируют с кораблей и вертолетов, они выставили на "дежурство" боевых дельфинов. К таким действиям враг прибегнул после последней "бавовны" по базе Черноморского флота. Подход к порту Севастополя теперь защищен не менее чем шестью рядами физических барьеров. Акваторию патрулируют катера, ведется наблюдение с воздуха.

Читайте также"Привыкайте к тревогам". В ОК Юг анонсировали сезон бавовны в Крыму

По теме
yellow-arrow
Европейский Союз выделил Украине очередные €1,5 млрд в рамках макрофинансовой программы
yellow-arrow
В британской разведке объяснили, с чем связаны меньшие потери россиян в апреле
yellow-arrow
Сегодня празднует юбилей легенда киевского Динамо Олег Гусев
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sprotyv.mod.gov.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде