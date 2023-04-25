В Крыму россияне проводят рейды по поиску партизан и применяют боевых дельфинов для усиления обороны
После "бавовны" в Севастополе
Нафтогаз
На временно оккупированном полуострове Крым враг продолжает усиливать меры в контексте выявления членов украинского подполья. В частности, россияне провели обыски квартир у тех, кого они подозревают в "нелояльности". Обыски проводили в том числе без присутствия хозяев.
Также на улицах участились случаи выборочных проверок. В Крыму растет недовольство населения из-за проведения представителями оккупационных администраций активной мобилизационной кампании. Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Перед этим в Крыму оккупанты начали устанавливать камеры видеонаблюдения вдоль железной дороги для борьбы с партизанами.
Также OSINT-аналитик, который ведет Twitter-аккаунт HI Sutton, сообщает, что российские войска установили сразу шесть эшелонов обороны в городской бухте Севастополя. Территорию захватчики патрулируют с кораблей и вертолетов, они выставили на "дежурство" боевых дельфинов. К таким действиям враг прибегнул после последней "бавовны" по базе Черноморского флота. Подход к порту Севастополя теперь защищен не менее чем шестью рядами физических барьеров. Акваторию патрулируют катера, ведется наблюдение с воздуха.
Популярное сейчас
- Цыганков vs Винисиус. Жирона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.04.2023
- Впервые за 60 лет Динамо возглавил бывший вратарь. До Шовковского таких было еще четверо
- Шапаренко вернулся в Украину – хавбек проходил реабилитацию в Бельгии
- Милли: США оснастили для контрнаступления девять украинских механизированных бригад
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- Сногсшибательная девушка скандальной английской звезды засветила грудь на камеру. ФОТО
Новости по теме
- 23:19 Украинские Усик: Хочется, чтобы война завтра – бах, взяла и закончилась, чтобы мы летом были в Ялте
- 22:59 Украинские Бразильский клуб сменил название на ФК Мариуполь и запустил флешмоб #FcMariupolLives
- 22:39 Украинские The Guardian: Партнеры будут принуждать Украину к перемирию, даже несмотря на успех контрнаступления