В Крыму россияне проводят рейды по поиску партизан и применяют боевых дельфинов для усиления обороны

На временно оккупированном полуострове Крым враг продолжает усиливать меры в контексте выявления членов украинского подполья. В частности, россияне провели обыски квартир у тех, кого они подозревают в "нелояльности". Обыски проводили в том числе без присутствия хозяев.

Также на улицах участились случаи выборочных проверок. В Крыму растет недовольство населения из-за проведения представителями оккупационных администраций активной мобилизационной кампании. Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Перед этим в Крыму оккупанты начали устанавливать камеры видеонаблюдения вдоль железной дороги для борьбы с партизанами.

Также OSINT-аналитик, который ведет Twitter-аккаунт HI Sutton, сообщает, что российские войска установили сразу шесть эшелонов обороны в городской бухте Севастополя. Территорию захватчики патрулируют с кораблей и вертолетов, они выставили на "дежурство" боевых дельфинов. К таким действиям враг прибегнул после последней "бавовны" по базе Черноморского флота. Подход к порту Севастополя теперь защищен не менее чем шестью рядами физических барьеров. Акваторию патрулируют катера, ведется наблюдение с воздуха.