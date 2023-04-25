Европейский Союз выделил Украине очередные €1,5 млрд в рамках макрофинансовой программы

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выплате Украине очередного транша макрофинансовой помощи:

"Сегодня мы предоставляем Украине еще 1,5 млрд евро в рамках нашего годового пакета макрофинансовой помощи. Мы будем продолжать помогать Украине противостоять агрессии России, поддерживать работу ее институтов и инфраструктуры, а также проводить важные реформы".

Today we are providing another €1.5 billion to Ukraine under our annual macro-financial assistance package.



We will continue helping Ukraine resist Russia’s aggression, keep its institutions and infrastructure running, and conduct crucial reforms. pic.twitter.com/KpFfvJ51AW — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 25, 2023

Первый транш (без требования выполнения условий) макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3 млрд евро из 18 млрд евро Украина получила в январе. Второй транш в размере 1,5 млрд – в марте. Согласно договоренностям, все последующие 15 млрд евро Украина получает только за выполнение взятых обязательств.