Европейский Союз выделил Украине очередные €1,5 млрд в рамках макрофинансовой программы
Сообщила об этом лично Урсула фон дер Ляйен
Фото – Урсула фон дер Ляйн
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выплате Украине очередного транша макрофинансовой помощи:
"Сегодня мы предоставляем Украине еще 1,5 млрд евро в рамках нашего годового пакета макрофинансовой помощи. Мы будем продолжать помогать Украине противостоять агрессии России, поддерживать работу ее институтов и инфраструктуры, а также проводить важные реформы".
Today we are providing another €1.5 billion to Ukraine under our annual macro-financial assistance package.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 25, 2023
We will continue helping Ukraine resist Russia’s aggression, keep its institutions and infrastructure running, and conduct crucial reforms. pic.twitter.com/KpFfvJ51AW
Первый транш (без требования выполнения условий) макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3 млрд евро из 18 млрд евро Украина получила в январе. Второй транш в размере 1,5 млрд – в марте. Согласно договоренностям, все последующие 15 млрд евро Украина получает только за выполнение взятых обязательств.
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