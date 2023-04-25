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Европейский Союз выделил Украине очередные €1,5 млрд в рамках макрофинансовой программы

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Сообщила об этом лично Урсула фон дер Ляйен

Европейский Союз выделил Украине очередные €1,5 млрд в рамках макрофинансовой программы

Фото – Урсула фон дер Ляйн

Новина українською

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выплате Украине очередного транша макрофинансовой помощи:

"Сегодня мы предоставляем Украине еще 1,5 млрд евро в рамках нашего годового пакета макрофинансовой помощи. Мы будем продолжать помогать Украине противостоять агрессии России, поддерживать работу ее институтов и инфраструктуры, а также проводить важные реформы".

Первый транш (без требования выполнения условий) макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3 млрд евро из 18 млрд евро Украина получила в январе. Второй транш в размере 1,5 млрд – в марте. Согласно договоренностям, все последующие 15 млрд евро Украина получает только за выполнение взятых обязательств.

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В статье: война с россией Урсула фон дер Ляйен
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